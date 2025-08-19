Emocionantes Encuentros Marcan el Inicio de la Tercera Edición de la Liga Furiazul

La Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Furiazul inicia esta tarde su tercera edición, la cual contará con una larga lista de 71 escuadras.

En punto de las 4:30 de la tarde, los equipos de Rangers de Frontera y Astros saltarán al diamante del Cefare de Frontera para poner en marcha la nueva campaña, en encuentro correspondiente a la categoría 9-10 años.

Posteriormente, mañana, las acciones de la serie 1 continuarán en el "Chacho" Córdova de Estancias donde Cardenales le hará frente a los Gallos, en la categoría 15-16 años, mientras que Rangers recibirá a Castaños en el Cefare, dentro de la categoría 7-8 años, en duelos que iniciarán a las 4:30 de la tarde, a la vez que Gigantes y Rieleros de 15-16 años se enfrentarán en el diamante de la Unidad Deportiva Armando "El Güero" Pruneda, a las 7:45 de la noche.

Para el viernes por la tarde, Piratas y Astros se enfrentarán en el Piratita Park mientras que Royals recibirá al Country Club en el Xochipilli 2, en la categoría Escuelita, mismo escenario en el que Acereros enfrentará a Piratas en la categoría 9-10 años; por su parte, Astros y Diablos jugarán en la categoría 11-12 años en el diamante de la colonia Independencia, mientras que en 13-14, D-Backs visitará a Mariners en el Xochipilli 1, a la vez que Cubs enfrentará a Cardenales.