Nuevos campeones se coronarán en la Liga Municipal de Fútbol

La Liga Municipal de Fútbol tendrá nuevos campeones este domingo.

Con una maratónica cartelera matutina de finales, el circuito monclovense pondrá en juego el título y el ascenso en 4 de sus 5 categorías.

El silbatazo inicial sonará en punto de las 9:00 de la mañana para iniciar la primera final de la jornada dominical.

Los equipos de Necaxa de Estancias y Miravalle FC saltarán a la cancha de la Unidad Deportiva para disputar el campeonato de la categoría Premier.

La escuadra de la "Mira" llegará a la final como favorito, tras haber culminado la fase regular como líder e invicto, y posteriormente eliminar en liguilla a los equipos de Aztecas y Deportivo Bella.

Por su parte, el conjunto Necaxista avanzó a costa de Juventus y Real Colo Colo.

Por otro lado, en la categoría Primera Fuerza, Deportivo Chinameca y Nexus jugarán por el campeonato en la cancha "Chavín" Rivera, en punto de las 10:00 de la mañana.

La "China" dejó en el camino al Deportivo Tello/Jacobo y Potros del Río, mientras que Nexus eliminó a Oriente Elite y Andry Sport, para llegar a la final con todo merecimiento.

A su vez, en la división Intermedia, la corona se la disputarán los equipos de Abogados y Pumas, los que se enfrentarán en el campo de Asturias a las 10:00 de la mañana.

Los juristas llegaron a la final tras vencer a Mili Sport y Aguilar City, en tanto que los felinos se impusieron ante Tuzos Monclova y Chin Champú FC.

Por último, el encuentro por el campeonato de la categoría Segunda Fuerza tendrá como protagonistas a los equipos de Atlético Otilio y Atlético Miravalle, mismo que se escenificará a las 11:00 de la mañana en la colonia Azteca.

El Otilio se instaló en la semifinal tras superar a Nuipis FC y Toros, en tanto que la "Mira" dejó en el camino a La 12 FC e Insupla FC.