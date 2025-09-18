Contactanos
Nuevos campeones se coronarán en la Liga Municipal de Fútbol

Equipos se enfrentarán en finales por el título y ascenso en diferentes categorías

Por Edson Rojas - 18 septiembre, 2025 - 08:36 p.m.
La Liga Municipal de Fútbol tendrá nuevos campeones este domingo.

Con una maratónica cartelera matutina de finales, el circuito monclovense pondrá en juego el título y el ascenso en 4 de sus 5 categorías.

El silbatazo inicial sonará en punto de las 9:00 de la mañana para iniciar la primera final de la jornada dominical.

Los equipos de Necaxa de Estancias y Miravalle FC saltarán a la cancha de la Unidad Deportiva para disputar el campeonato de la categoría Premier.

La escuadra de la "Mira" llegará a la final como favorito, tras haber culminado la fase regular como líder e invicto, y posteriormente eliminar en liguilla a los equipos de Aztecas y Deportivo Bella.

Por su parte, el conjunto Necaxista avanzó a costa de Juventus y Real Colo Colo.

Por otro lado, en la categoría Primera Fuerza, Deportivo Chinameca y Nexus jugarán por el campeonato en la cancha "Chavín" Rivera, en punto de las 10:00 de la mañana.

La "China" dejó en el camino al Deportivo Tello/Jacobo y Potros del Río, mientras que Nexus eliminó a Oriente Elite y Andry Sport, para llegar a la final con todo merecimiento.

A su vez, en la división Intermedia, la corona se la disputarán los equipos de Abogados y Pumas, los que se enfrentarán en el campo de Asturias a las 10:00 de la mañana.

Los juristas llegaron a la final tras vencer a Mili Sport y Aguilar City, en tanto que los felinos se impusieron ante Tuzos Monclova y Chin Champú FC.

Por último, el encuentro por el campeonato de la categoría Segunda Fuerza tendrá como protagonistas a los equipos de Atlético Otilio y Atlético Miravalle, mismo que se escenificará a las 11:00 de la mañana en la colonia Azteca.

El Otilio se instaló en la semifinal tras superar a Nuipis FC y Toros, en tanto que la "Mira" dejó en el camino a La 12 FC e Insupla FC.

