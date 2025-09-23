Ciclistas de Monclova rinden tributo a Manuel Varela Flores

Por onceava ocasión, la comunidad ciclista de Monclova se reunió para rendir homenaje al señor Manuel Varela Flores, en reconocimiento a su labor como promotor del ciclismo y apasionado de dicho deporte.

El fin de semana, aproximadamente 50 pedalistas participaron en la tradicional ruta de ida y vuelta al Ejido Salitrillos, en la que además de rendirle tributo a Varela Flores y convivir, los participantes pusieron a prueba su resistencia, técnica y competitividad.

Al concluir la jornada, los ciclistas se reunieron en un convivio ofrecido por el propio homenajeado y su familia. Manuel Varela aprovechó el momento para agradecer la presencia y el respaldo de los pedalistas de la Región.

"Quiero agradecer a todos y cada uno de los que pudieron estar presentes en este homenaje. Estar aquí es recordar todos esos momentos en las carreras donde pudimos participar. Espero que todos los ciclistas sigan haciendo lo que más les apasiona; esperamos tener salud y vernos aquí el próximo año", dijo conmovido el homenajeado.

PREMIARON A LOS MEJORES

Al final de la ruta, los organizadores del evento premiaron a los mejores pedalistas de las diferentes categorías, reconociendo el esfuerzo realizado y su presencia en este emotivo evento en honor de Varela Flores.

En la categoría Primera Fuerza, el primer lugar fue para Víctor Chávez, secundado en el podio por Pablo Campos y Benony Aguayo; por otro lado, en Segunda Fuerza, Rafael Pérez se llevó los máximos honores, secundado por Néstor Escobedo y Josué Pérez.

En Master "A", la primera posición la ocupó Oscar Pérez, Isaí Varela terminó en segundo puesto y Angel Palomo hizo lo propio en el tercero; en Master "B", Jorge Pérez fue el primero en cruzar la meta, seguido por Salvador Regalado y Ovidio Castillo, en tanto que en Master "C", Héctor Aguilar fue líder, seguido por Margarito Aguirre y Heriberto Medina.

Por su parte, Cristopher Torres ganó en la categoría Novatos, secundado por César Franco e Irving Rivas, mientras que en la rama Femenil hubo una mención especial para Jaqueline Cortez por su notable participación.