Horacio Zertuche decide triunfo de Rieleros sobre D-backs en béisbol

Horacio Zertuche se vistió de héroe en la séptima entrada al llegar al pentágono con la carrera que definió el triunfo de Rieleros sobre D-backs por la mínima diferencia de 11-10, en duelo que encabezó la cartelera sabatina de la Liga de Béisbol de 40 años y más.

Las serpientes se quedaron cerca de hacer la hombrada. Tras 5 entradas y media tenían una desventaja de 10-6, pero en el fondo de la sexta entrada se metieron de nuevo en el juego con un rally elaborado por Jesús Ramírez, Luis Rodríguez, Emil Kamar y Arturo García, para nivelar el score.

En la parte alta de la séptima tanda, la novena fronterense recuperó la ventaja. Horacio Zertuche se embazó con un sencillo, luego Irving Valenzuela pegó imparable, Domingo Castro recibió pelotazo y Benjamín Zambrano obtuvo pasaporte, mandando de "caballito" a Zertuche para regresarle el control de la pizarra a los Rieleros.

Para el cierre del séptimo episodio, el pitcher Mariano Rodríguez retiró en orden a Jesús Ramírez, Luis Rodríguez y Emil Kamar, para consumar la victoria y sumar el acierto a su marca personal, a la vez que Héctor Banda se llevó el revés.

DIABLOS APALEA A ESTRELLAS

Luis Pérez bateó de 3-3 con 5 anotaciones aportadas, Manuel Maldonado pegó de 3-3 con grand slam, y juntos comandaron la artillería con la que Diablos apaleó al equipo de Estrellas por pizarra de 21 carreras a 2, en el campo de la colonia San Miguel.

Los pingos contaron con un ataque de 22 imparables para labrar la ventaja, mientras que en el montículo figuró Rafael Godina con sólida serpentina para agenciarse el triunfo, en tanto que Carlos Olguín cargó con la derrota.