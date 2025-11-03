Resultados de los partidos del Club Zorros en categorías U-8, U-10 y U-12

El Club Zorros tuvo otra difícil jornada fuera de casa y apenas alcanzó a rescatar un empate en la categoría U-10, ante el Club Águilas de Piedras Negras, en encuentro que disputaron dentro de la penúltima fecha de la Temporada Infantil 2025 de la AFAINC.

En el primer encuentro, correspondiente a la categoría U-8, los Zorros fueron superados con claridad por marcador de 28-0. La defensiva monclovense no logró contener al tridente ofensivo conformado por Diego García, Ian López y Rogiero García, quienes firmaron las anotaciones que aseguraron el triunfo para los locales. Con este resultado, los pequeños Zorros registraron su cuarto revés de la campaña.

Posteriormente, en la categoría U-12, la historia fue distinta pero con un desenlace similar. En un duelo cerrado y de mucha intensidad, las Águilas se impusieron por 6-0, gracias a una solitaria anotación de Julián Trujillo, quien encontró el camino a las diagonales en el último cuarto. El conjunto de la colonia Guadalupe dejó su marca en 2 triunfos, 2 empates y 4 derrotas.

El resultado positivo para la escuadra monclovense llegó en la categoría U-10, donde los Zorros consiguieron un empate a 12 puntos. El encuentro fue de ida y vuelta, con ambos equipos mostrando solidez y entrega en el emparrillado. Jesús Ballesteros y Leonardo Sánchez fueron los autores de los touchdowns para la "Ola Naranja", mientras que Roberto García y Carlos Díaz respondieron por las Águilas para igualar los cartones.

Con este resultado, Zorros acumula 2 victorias, 3 empates y 3 derrotas en la división intermedia, manteniéndose en la pelea por clasificar, aunque con un panorama complicado de cara a la última jornada del calendario.