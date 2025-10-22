Empate entre Cruz Azul y Necaxa tras descuido cementero

Un descuido de Cruz Azul deja el empate ante Necaxa. La pequeña revolución que realizó Nicolás Larcamón en Cruz Azul casi le da resultados. El cuadro cementero estuvo a pocos minutos de vencer a Necaxa y empatar momentáneamente el liderato de la competencia, pero los descuidos de los últimos minutos y el ímpetu de los Rayos hicieron que el partido disputado en el estadio Victoria quedara finalmente igualado (1-1).

La necesidad de sumar minutos en la regla del menor y dar descanso a la gente que sacó la cara en el duelo ante el América provocó varios cambios en el once titular celeste, lo que afectó el rendimiento en la cancha, provocando que lo mostrado ante las Águilas quedara rápidamente en el olvido, perdiendo la posición en la tabla de competencia a manos de los mismos azulcremas que vencieron a Puebla en el Cuauhtémoc.

Fue hasta la segunda parte cuando Cruz Azul se mostró dominante y comenzó a hacer trabajar al portero Ezequiel Unsaín, tanto que a los 64´, Morales rompió el cerco con un tiro raso. Con la ventaja en el marcador, los capitalinos se hicieron del balón y del ritmo del juego, pero vinieron los cambios mandados por Gago, y la entrada de Johan Rojas revolucionó a los de Aguascalientes.

Las llamadas de atención sobre la cabaña de Kevin Mier fueron constantes, sobre todo en tiros de larga distancia, hasta que a los 85´, Agustín Palavecino sacó un trallazo que se fue a alojar al ángulo superior izquierdo de la cabaña cementera.

Quedaban minutos para hacer dramática la historia. Cruz Azul volvió a tomar en serio el juego y Nacho Rivero marcaba para levantarse como héroe de nueva cuenta, pero el tanto fue en fuera de lugar.