Cristo Luna lidera victoria en la Copa Xochipilli Infantil

La escuadra del Sector Oriente aprovechó una certera actuación de Cristo Luna para sumar 3 puntos más a su cuenta en la categoría Infantil de la Copa Xochipilli.

En partido correspondiente a la octava jornada, los orientales ejercieron una amplia superioridad en la cancha del Parque 1 y lo reflejaron en el marcador con claro 3-1 frente a Pumas.

Cristo Luna dio muestra de su efectividad frente a la portería al firmar un par de anotaciones para liderar la ventaja del conjunto albiazul, mientras que Carlof Grimaldo se hizo presente con un tanto para ampliar la distancia en los cartones finales. Por la oncena felina, Rogelio González dio la cara con un solitario tanto que apenas alcanzó para salvar la honra.

RAYADOS GOLEÓ A LA OBRERA

En otro partido de la categoría Infantil, el equipo de Rayados Frontera exhibió su poderío ofensivo y terminó venciendo a la Colonia Obrera por holgada diferencia de 8 goles a 2.

Brandon Alvarez figuró como el referente del ataque de La Pandilla al hacer 5 anotaciones para apuntalar la ventaja, la cual fue complementada con un doblete de Axel Alvarez y un penoso autogol de Ian Lugo; por su parte, los obreros recortaron la diferencia con goles de Cristofer Durán y Luciano Palos.