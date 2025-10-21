Piratas derrota a Astros en camino a la final de la Liga de Béisbol

Los pitchers Oswaldo Hernández y Juan Sánchez tomaron el timón del navío de Piratas y lo guiaron por la ruta rápida a la ronda semifinal de la Liga de Béisbol Gilberto Felán.

Los filibusteros no tuvieron mayores complicaciones ante el equipo de Astros y definieron la serie en dos juegos, instalándose en la antesala de la serie por el título.

En el primer compromiso de la doble cartelera que se escenificó en el Deportivo AHMSA, los filibusteros vinieron de atrás y terminaron imponiéndose por pizarra de 6 carreras contra 2.

Los Astros aventajaron en el tercer rollo con anotación de Yair Moren, mientras que Cristian Marrero timbró en la cuarta entrada para poner los cartones 2-0. Sin embargo, los Piratas reaccionaron en la parte baja de la quinta entrada y remontaron con triple producción elaborada por Edwin Salas, Ramón Sánchez y Pedro Delgado, mientras que en la sexta tanda remacharon la victoria con otro racimo de 3 carreras.

El acierto fue para Oswaldo Hernández con sólida labor de 7 innings, mientras que Edwin Salas sobresalió en la registradora con efectividad de 2-2; por su parte, Diego Marrero cargó con el revés.

Posteriormente, Juan Sánchez tiró 7 herméticas entradas para soportar la victoria filibustera por blanqueada de 5-0, con la cual se consumó la limpia sobre Astros.

Dominic Aguirre contribuyó con una anotación en la segunda entrada para darle el comando del juego a los Piratas, Pedro Delgado aportó una anotación en la tercera, y en el quinto rollo volvió a anotar junto a Antonio Valdez y Ramón Ibarra, para sentenciar el resultado.

La derrota fue para Angel González, quien se enfrentó a una certera ofensiva comandada por Pedro Delgado quien pegó de 2-2, y Eduardo Macías quien conectó de 4-2.