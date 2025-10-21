Águilas vencen a Phillies en un emocionante partido de béisbol

Las Águilas no hicieron el viaje en vano y regresaron a Nava con una valiosa victoria, tras superar a la novena de Phillies por pizarra de 8-2 en duelo que libraron el fin de semana, dentro de la serie 9 de la Liga de Béisbol Furiazul.

Los emplumados comenzaron a labrar la ventaja desde temprano. En el primer capítulo, Armando Guerrero y Adrián Hernández pintaron un par de rayitas para adelantar a los visitantes; después, Ignacio Cerda y Rodrigo Rodríguez ampliaron la diferencia con timbres en el tercer rollo.

Diego de los Santos y Alan Pérez se sumaron a la causa con anotaciones en la sexta entrada, mientras que Martín Olivo y Guerrero anotaron en la séptima para ponerle cifras definitivas al triunfo del equipo navense.

Por los Phillies, Raúl García aportó una carrera en el cierre de la segunda tanda, y Emilio Venegas lo secundó en la tercera para recortar la diferencia en el score final.

A su vez, Diego de los Santos lució en la lomita del Parque Xochipilli 1, de donde bajó victorioso tras 6 entradas completas de labor en las que registró 2 carreras en contra y 3 hits, concedió 2 pasaportes y abanicó a 7 bateadores; Abdeel Ortiz cargó con la derrota.

Al frente del ataque de los emplumados destacó Ignacio de la Cerda al conectar triple y doblete en 4 oportunidades, mientras que Alexis Salinas y Armando Guerrero pegaron de 3-1.