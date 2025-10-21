Ulises Loza Cruz apunta a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Ulises Loza Cruz se ha fijado como meta principal llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El ganador del Medio Maratón Monclova 2025 sueña con competir en la máxima justa deportiva internacional, por lo que ya se prepara física y mentalmente para encarar el proceso olímpico.

Luego de la hazaña que logró el pasado domingo, al conquistar el primer lugar general en el evento que reunió a más de 2500 corredores, Loza Cruz regresará a la Ciudad de México para continuar con sus entrenamientos de cara a los compromisos deportivos que tiene programados en noviembre.

El corredor monclovense buscará cerrar el año con buenos resultados, y posteriormente se enfocará en su preparación para un 2026 que será determinante para sus aspiraciones.

"Tenemos un proyecto junto con mi entrenador, Rodolfo Gómez, para los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Para el próximo año tenemos el Centroamericano en Panamá, para el cual ya prácticamente nosotros tenemos la marca, la dimos en la ciudad de Lima, Perú, pero como hay todavía cuatro corredores delante de mí, se tiene que hacer un selectivo", comentó Ulises Loza, especialista en las pruebas de pista de 5000 y 1500 metros.

"El proceso se va a trabajar a través de competencias fuera de aquí de México, ya sea en Estados Unidos o en Europa, porque aquí es muy difícil poder bajar esos tiempos", comentó el atleta monclovense.

Loza Cruz señaló que el gasto que implica su preparación y participación en competencias, lo costea él mismo con las bolsas que logra ganar en eventos como el Medio Maratón 2025. El corredor señaló que es complicado sostener el costo de su carrera deportiva, pero con esfuerzo y una buena administración ha logrado hacerlo.

También dijo que seguirá tocando puertas de autoridades y empresarios para conseguir apoyos que le permitan continuar su camino a los Juegos Olímpicos.

"La verdad si me siento muy confiado con la capacidad de poder llegar a Centroamericanos y Panamericanos, y obtener medalla", dijo.

UN TALENTO NATO

Ulises recordó que tenía cerca de 12 años cuando descubrió su talento para el atletismo. En esa etapa de su vida, Loza Cruz era miembro del Pentatlón Deportivo Militarizado, le impusieron actividades mediante las cuales desarrolló su habilidad y gusto por el deporte.

"Empecé en el Pentatlón, donde nos ponían a correr ahí en la ciudad deportiva, en la pista. Yo era el que aguantaba más, y ya después me empezó a gustar, y una vez, un profesor que se llama Abel Canales, me invitó a correr, fue el que me inició en esto, prácticamente, ya después él ya no me pudo entrenar y me pasó con el profesor Álvaro Martínez.

"Y desde ahí empezó a gustarme esta disciplina, me empecé a motivar y todo eso, ya después se vinieron competencias", agregó.