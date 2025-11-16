Javier Aguirre y México no logran vencer a Uruguay en Torreón

'México vuelve a dejar dudas y en un partido infumable empata sin goles ante Uruguay en Torreón, provocando el abucheo de la afición.

En un deslucido partido, México y Uruguay empataron sin goles en el Estadio de Santos, para que el conjunto azteca ligue cinco duelos sin ganar.

El equipo de Javier Aguirre y el conjunto de Marcelo Bielsa dieron poco espectáculo en Torreón, ante 24 mil 724 personas que casi llenaron el inmueble, pero abuchearon el pobre rendimiento del cuadro del "Vasco".

De entrada los aficionados laguneros reprocharon la titularidad de Raúl Rangel, en lugar de Carlos Acevedo en el arco y, cada que tocó el balón, abuchearon al portero de Chivas, incluso, pidieron con gritos de "Acevedo, Acevedo..." al guardameta lagunero.

El duelo tardó en carburar y fue hasta el minuto 17 que vino el primer tiro, por parte de Roberto Alvarado, sin embargo, Santiago Mele recostó a la izquierda y se quedó con el tiro del "Piojo".

Al 20', Hirving Lozano intentó con un disparo por encima del arco y al 33' Raúl Jiménez también sacó un tiro débil que quedó en las manos del arquero de Rayados.

Al 45+1', el "Chucky" tuvo que salir del duelo por una lesión en la pierna derecha y su lugar lo tomó Gilberto Mora.

Para el segundo tiempo, el "Tala" recibió sus primeros aplausos de la noche, tras un disparo potente de Facundo Torres que el arquero mexicano rechazó de buena manera, sin embargo, la afición de inmediato volvió a corear el nombre de Acevedo.

La emoción más grande para la afición mexicana llegó al 22', cuando Mora quedó mano a mano con Mele, pero disparó con parte externa, su tiro se fue por un lado y, además, se marcó fuera de lugar.

Diego Lainez y Germán Berterame, jugadores de Tigres y Rayados, respectivamente, entraron al minuto 79, pero poco pudieron hacer para cambiar el rumbo del partido.

Al final, México volvió a dejar dudas y, con solamente tres partidos amistosos por delante antes del Mundial 2026, el cuadro azteca sigue sin encontrar su mejor fútbol.