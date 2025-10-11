HOY ES México vs. Argentina Sub-20 por el pase a semifinales del Mundial

Este sábado 11 de octubre se disputará uno de los encuentros más atractivos de los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 Chile 2025: México vs Argentina, un clásico juvenil cargado de historia, calidad y emociones, que tendrá lugar en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago.

El encuentro está programado para las 17:00 horas (centro de México) y contará con transmisión en vivo a través de las plataformas digitales y redes sociales de Azteca Deportes.

Así llega México.

El conjunto mexicano, dirigido por Gilberto Mora, viene de eliminar con autoridad al anfitrión Chile, con un marcador de 4-1 en octavos de final. Hugo Camberos fue la figura al anotar un doblete, mientras que el equipo en general mostró gran equilibrio entre defensa y ataque.

Gilberto Mora, de apenas 16 años, ha sido uno de los jugadores más destacados del torneo, acumulando 3 goles y 2 asistencias, lo que lo convierte en el motor ofensivo del equipo.

Posible alineación de México:

Portero: Emmanuel Ochoa

Defensas: Diego Sánchez, Rodrigo Pachuca, Diego Ochoa, Everardo López

Mediocampistas: Obed Vargas, Iker Fimbres, Alexei Domínguez

Delanteros: Hugo Camberos, Tahiel Jiménez, Gilberto Mora

Argentina, firme candidata al título

La selección argentina Sub-20, dirigida por Diego Placente, llega invicta al duelo, tras golear 4-0 a Nigeria en la fase anterior. El equipo ha desplegado un juego dinámico y ofensivo, con Maher Carrizo y Alejo Sarco como principales figuras del ataque.

Posible alineación de Argentina Sub-20:

Portero: Santino Barbi

Defensas: Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Palacios, Julio Soler

Mediocampistas: Valentino Acuña, Álvaro Montoro, Milton Delgado

Delanteros: Ian Subiabre, Alejo Sarco, Maher Carrizo

Expectativa alta

Ambas selecciones llegan en gran forma y con planteles talentosos. El cuerpo técnico mexicano ha trabajado en estrategias para frenar el poderoso ataque argentino, mientras que la albiceleste buscará imponer su estilo desde el arranque.

El ganador de este encuentro avanzará a las semifinales del torneo, en una edición que ha destacado por el alto nivel competitivo.