Mbappé hace truco de magia en triunfo de Francia

Kylian Mbappé ofreció una pieza de arte con las piernas para dejar en el aire la sensación que la selección francesa tiene al mejor delantero del Mundo.

El astro galo del Real Madrid hizo una soberbia jugada en la recta final de la primera mitad para abrir el camino a una goleada de 3-0 sobre Azerbaiyán y con ella seguir con una marcha perfecta en el Grupo D de la eliminatoria de Europa para el Mundial de Norteamérica de 2026 con nueve puntos.

Mbappé dejó un recuerdo en las pupilas de los aficionados en la que fue su casa por muchos años, el Parque de los Príncipes, cuando en el segundo de los minutos de compensación recibió cerca de banda izquierda y comenzó a dejar rivales en el camino hasta llegar al área y sentenciar con un disparo raso junto al poste.

Hasta ese momento la abrumadora superioridad gala pudo tener respaldo en el marcador después de asfixiar a un rival que apenas realizó un remate en campo contrario, pero sin intentar un tiro a puerta.

Adrien Rabiot hizo más holgada la victoria a los 69, para darle a la selección subcampeona del Mundo su tercera victoria y afianzarse en el liderato por encima de Islandia, Ucrania y Azerbaiyán en lo que pinta solo como un trámite para conseguir la clasificación con quedarse con la primera posición del sector.

Florian Thauvin selló la goleada con un acrobático remate desde el corazón del área a los 84, cuando los azerbaiyanos ya habían bajado por completo los brazos y se habían dejado llevar por el abrumador dominio galo, que acaparó el 77 por ciento de la posesión.

Mbappé esta en modo bestia en la temporada 2025-2026, y con este partido llegó a ocho de forma consecutiva en los que encuentra las redes luego de los seis de LaLiga y dos de Champions League que lo antecedieron como ariete merengue.