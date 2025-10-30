Dallas Mavericks y Detroit Pistons se enfrentan en México con estrellas de la NBA

Cooper Flagg tocará suelo mexicano con la etiqueta del próximo unicornio de la NBA. El delantero de Dallas Mavericks encabeza el listado de figuras que deleitarán a la afición mexicana el sábado, cuando se realice el tradicional juego de campaña regular entre la franquicia texana ante los Detroit Pistons, que también cuentan con relevantes figuras.

Flagg acapara miradas después de haber dado el salto al baloncesto profesional como la primera selección del pasado Draft de la NBA luego de haber jugado una temporada con la Universidad de Duke.

El delantero de 2.06 metros llegará a la capital mexicana después de haber sido clave en el más reciente triunfo de Dallas 107-105 ante Indiana Pacers. Ese partido terminó con 15 puntos, además de recuperar 10 rebotes.

Flagg jugará en la capital mexicana con 18 años, teniendo registros de 13.4 puntos y 6.2 rebotes en este inicio de temporada.

Los Dallas Mavericks tendrán en la duela a dos veteranos que han labrado un camino para ser considerados para formar parte del Salón de la Fama una vez que cumplan con el periodo para ser elegibles de ser seleccionados con Klay Thompson y Anthony Davis.

Thompson ha sido uno de los mejores tiradores exteriores de la más reciente década con los Golden State Warriors, con los que formó parte de un equipo de época que ganó tres títulos.

Si Davis está en condiciones físicas de jugar, luego de haber salido en los primeros minutos del partido ante Pacers debido a una dolencia en la pierna, volverá a deleitar a los aficionados mexicanos, como cuando vino a la capital con los Nueva Orleans Pelicans para enfrentarse al Orlando Magic en uno de los partidos de exhibición de 2012.

Davis también llegará a México con el estatus de haber sido campeón en la NBA luego de la conquista del título de 2020 con Los Angeles Lakers en la campaña recortada por la pandemia.

Cade Cunningham vive su quinta campaña con Detroit Pistons, que pasaron de ser el peor equipo de 2023-2024, con una marca de 14-68, a mejorar a 44-38 la campaña pasada, en la que llegaron a la postemporada.

Cunningham ha mejorado con cada nueva campaña en la NBA, siendo ahora un elemento de All Star Game y el referente de Detroit.

Junto a Cunningham, Jalen Duren ha seguido un proceso de madurez que lo tiene como uno de los delanteros de poder más prometedores a los 21 años.

Duren y Cunningham llegarán a México después de haber logrado sendos dobles-dobles con 21 puntos y 13 rebotes, y 30 puntos y 10 rebotes, respectivamente, en su más reciente partido que ganaron 135-116 ante el Orlando Magic.