Javier Soto anuncia nueva entronización en el Salón de la Fama

El domingo 22 de marzo se llevará a cabo la siguiente entronización al Salón de la Fama del Deporte local, el cual lleva el nombre de Gonzalo "Cachorro" Muela Mijares.

Javier Soto, directivo del Club Astros, dijo que ya se está preparando una larga lista de deportistas, directivos y promotores deportivos que formarán parte del recinto de los inmortales del deporte de Monclova y la Región Centro del Estado.

Hasta el momento, ya son más de cien personalidades las que ocupan un lugar en el Salón de la Fama, mismo que fue abierto desde el año 2000 y en la actualidad se ha consolidado como uno de los símbolos de la historia deportiva local.

Apenas el pasado mes de noviembre, el recinto de las leyendas recibió a un notable grupo de 19 figuras. Ante la presencia de familiares, directivos del club y medios de comunicación, la generación 2025 de entronizados fue encabezada por el dos veces Mr. México Veterano, Emilio García Hernández, el promotor de boxeo Mario Menchaca González, impulsor de varios campeones nacionales y estatales, además del ex lanzador de Acereros, Pablo Ruiz Perales.

También se unieron a la brillante galería Leonarda Maltos Sánchez y María Elena Haro Leija, con una sobresaliente carrera en el atletismo femenil, así como Enrique "Burro" Esquivel Orozco (+), quien tuvo una destacada trayectoria en el atletismo y el béisbol. Héctor Rodríguez Cañamar, Tirso Flores Garza, Armando Rodríguez González y Baldomero Pérez Quintana (+) con notable trayectoria en los diamantes de béisbol y softbol, mientras que en fútbol se plasmó el legado de Guadalupe Hernández Fraga y José Cruz Gaytán.