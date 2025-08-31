Gerardo Benavides lidera equipo campeón en el Torneo A Go Go 2025

Tras una intensa jornada de competencia, el pasado viernes se llevó a cabo la ceremonia de clausura del Torneo A Go Go 2025 que se escenificó en las impecables instalaciones del Club de Golf El Socorro.

El evento reunió a equipos conformados por cuatro jugadores, los que ofrecieron una destacada exhibición en la disputa de los codiciados trofeos.

En esta edición, el equipo campeón fue el integrado por Gerardo Benavides Dávila, Mariana Villarreal, Gloria Dávila de Benavides y Eduardo Campos, quienes se llevaron los máximos honores. El segundo lugar fue para el cuarteto de Jaime Lazalde Plata, James Rose, Luis Arocha y Federico Cantú, mientras que la tercera posición la ocupó el equipo formado por Salvador Benavides, Ramiro Villarreal, Reynaldo Garza y Alfredo Garza.

Además del torneo por equipos, se premiaron los mejores tiros en la categoría O´Yes, con una atractiva bolsa en efectivo para los ganadores.

En Hoyo 2/11, el primer lugar fue para Axel Munch con 1.37 metros, seguido por Patricio Valdés con 3.40 m, Salim Asís con 3.52 m, Carlos Asís con 3.58 m, y Antonio Castaño con 4.19 m.

Por otra parte, en Hoyo 6/15, el primer lugar y la mejor bolsa fue para quien registró Jesús Cavazos 1.70 m, secundado en el podio por Patricio Valdés con 2.47 m, Francisco Muzquiz con 3.50 m, Leopoldo Lozano con 3.75 m, y en quinto lugar con Salvador Benavides 4.60 m