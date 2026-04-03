Erik Lira se convierte en opción para equipos europeos: Cruz Azul

Erik Lira se ha convertido en un bastión de Cruz Azul y en una de las opciones más confiables de Javier Aguirre en la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026, robando reflectores y despertando el interés de 4 equipos en Europa; en cada uno de ellos, ya existió presencia azteca.

El mediocampista próximo a cumplir 26 años es uno de los futbolistas de jerarquía de Cruz Azul, por lo tanto, la cantidad de minutos y su buen funcionamiento lo han llevado a la Selección Mexicana, sitio en el que aprovechó la lesión de Edson Álvarez para adueñarse de la contención.

Ekrem Konur, experto en transferencias internacionales, fue quien reveló que 4 equipos estarían interesados en hacerse de los servicios de Erik Lira en la próxima ventana de transferencias, misma que se abrirá durante el verano. La peculiaridad de Benfica, Valencia, Feyenoord y Sevilla es que en cada uno de ellos ya militaron mexicanos, siendo Andrés Guardado y Santiago Gimenez quienes obtuvieron mejores resultados y contaron con un cariño de la afición que, tras su salida de la institución, los recuerda.

Benfica (Portugal) / Raúl Jiménez y Kikín Fonseca.

Valencia (España) / Andrés Guardado y Luis Flores.

Feyenoord (Países Bajos) / Santiago Gimenez y Stephano Carrillo.

Sevilla (España) / Chicharito Hernández, Tecatito Corona, Miguel Layún y Gerardo Torrado.

De estos clubes, únicamente Benfica y Feyenoord se mantienen en la contienda por puestos a sitios europeos y competir en Champions League, Europa League o Conference League en la temporada 2026-27. El contrato de Erik Lira con Cruz Azul termina hasta junio de 2029, con un valor de mercado de 12 millones de euros, cantidad que podría llegar a entorpecer las negociaciones si La Máquina no cede.