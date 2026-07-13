Cruz Azul se alista para el Apertura 2026: Erik Lira regresa tras el Mundial

A falta de cuatro días para el arranque del torneo Apertura 2026, la Liga MX ya respira fútbol y el Cruz Azul se prepara para defender el título conquistado en el torneo anterior.

La Máquina Celeste ha regresado a los entrenamientos con la mira puesta en mantener la corona y consolidar el proyecto que tan buenos resultados entregó la campaña pasada.

Con refuerzos y la base del campeón intacta, Cruz Azul busca iniciar con el pie derecho un torneo que se anticipa altamente competitivo.

Ante ello, Erik Lira ya se reintegró a los entrenamientos de Cruz Azul tras su participación en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana. Su regreso es una gran noticia para la institución, ya que se trata de uno de los jugadores más destacados del Tri en la justa mundialista, donde mostró gran nivel tanto en recuperación como en distribución de balón.

Lira ya se encuentra trabajando a la par de sus compañeros y se encuentra en óptimas condiciones físicas y con ganas de retomar su rol como titular indiscutible en el mediocampo celeste. De esta forma, Erik estará disponible para el debut de la jornada 1 frente a Atlético San Luis, si Joel Huiqui así lo decide.

Durante las últimas semanas se ha especulado fuertemente sobre un posible fichaje de Erik Lira a un club de Europa. Hay mucho interés de equipos de ligas del Viejo Continente, atraídos por su buena actuación en el Mundial 2026 y su juventud. Sin embargo, hasta el momento no han llegado ofertas formales a la directiva de Cruz Azul. Ante esta situación, Lira continuará defendiendo los colores celestes en este inicio de torneo.

Aunque la puerta a Europa sigue abierta y existen clubes que lo monitorean, la falta de propuestas concretas obliga a Lira a seguir brillando en la Liga MX.