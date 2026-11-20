El sueño de Erik Lira de jugar en el futbol europeo estuvo muy cerca de convertirse en realidad, pero una llamada cambió sus planes por completo. El mediocampista mexicano tenía prácticamente todo preparado para incorporarse al Mónaco de Francia, incluso había entregado su casa y organizado su traslado al aeropuerto, cuando se enteró de que el fichaje había sido cancelado.

En una entrevista con la revista GQ, el futbolista de Cruz Azul contó los difíciles momentos que atravesó al recibir la noticia, pues no solamente perdió la oportunidad de dar el salto al futbol europeo, sino que también se encontró sin un lugar donde quedarse.

Lira explicó que tenía seis maletas empacadas y que sus pertenencias ya estaban dentro de una camioneta que lo llevaría al aeropuerto. Incluso había contemplado detenerse a comer antes de tomar el vuelo. Sin embargo, una llamada terminó con los preparativos.

El impacto fue inmediato. Después de haber entregado su vivienda, el jugador y sus acompañantes tuvieron que buscar un hotel donde pasar la noche, sin tener certeza de encontrar habitaciones disponibles y con todas sus pertenencias todavía dentro del vehículo.

La situación también representaba una complicación para su trabajo, pues debía presentarse a entrenar con Cruz Azul al día siguiente. Entre la incertidumbre, tuvo que revisar sus maletas para encontrar la ropa y los artículos que necesitaría durante los siguientes días.

¿Cómo enfrentó Erik Lira la frustración?

La cancelación de la operación representó un momento complicado para el mediocampista, especialmente porque tenía la ilusión de comenzar una nueva etapa en Europa. Ante lo sucedido, Cruz Azul le ofreció la posibilidad de tomarse el tiempo necesario para asimilar la situación.

Lira decidió pasar esos momentos junto a sus padres, de quienes recibió el apoyo emocional que necesitaba. No obstante, en lugar de prolongar su ausencia, tomó la iniciativa de comunicarse con el club para solicitar que lo consideraran para el siguiente compromiso.

Su intención era volver a jugar apenas dos días después de conocer que su llegada al Mónaco no se concretaría. Aunque desde la institución le recomendaron descansar y tomarse las cosas con calma, el futbolista insistió en regresar.

Así fue como el sábado volvió a vestir la camiseta celeste para enfrentar a Santos Laguna, dejando atrás, al menos en el terreno de juego, uno de los episodios más complicados de su trayectoria.

El futuro de Erik Lira en el futbol europeo

Para explicar cómo enfrentó la frustración, el futbolista recordó una lesión que sufrió años atrás, antes de debutar como profesional, cuando incluso tuvo dificultades para caminar.

Aquella experiencia le permitió poner en perspectiva el momento que estaba viviendo y entender que la oportunidad perdida no significaba el final de sus aspiraciones.

El mediocampista aseguró que, si todavía no consiguió llegar al futbol europeo, deberá continuar trabajando para estar mejor preparado cuando vuelva a presentarse una oportunidad.

Lira también dejó claro que su objetivo internacional permanece intacto. Haber estado cerca de fichar por el Mónaco no cambió su intención de buscar un lugar en el futbol del Viejo Continente.

Con frases como "El techo es muy alto" y "Si lo quieres, lo creas", el jugador reafirmó la mentalidad con la que ha construido su carrera hasta llegar al futbol profesional y a la Selección Mexicana.

Para Erik Lira, la transferencia frustrada representa un capítulo difícil, pero no el cierre de su sueño europeo. Su intención, según expresó, es seguir trabajando hasta conseguir esa oportunidad.