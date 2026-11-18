La cuenta regresiva para el regreso de la NFL a México ya comenzó y el Estadio Banorte se encuentra en plena preparación para recibir el enfrentamiento entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings. A cinco días del encuentro, trabajadores iniciaron las labores para convertir el terreno de juego en un emparrillado con las características necesarias para un partido de futbol americano.

Los primeros avances quedaron registrados en una fotografía difundida a través de la cuenta de X @LuisErnestoP95, donde se aprecia parte del acondicionamiento del campo. En uno de los extremos ya comenzó la colocación de césped para preparar el espacio destinado a una de las bancas de los equipos.

Sin embargo, la adaptación del inmueble todavía requiere varios trabajos antes de quedar lista. Entre las tareas pendientes se encuentra el trazado de las yardas, la pintura de las zonas de anotación y la colocación de los postes utilizados para los goles de campo.

También será necesario completar la instalación de las bancas y adecuar las áreas técnicas que utilizarán las dos franquicias durante el compromiso.

De acuerdo con la previsión, las labores de montaje deberán concluir este jueves, con el objetivo de que el estadio esté listo para recibir la actividad programada durante el fin de semana.

¿Cuándo jugarán 49ers contra Vikings en México?

El partido entre San Francisco y Minnesota está programado para este domingo 22 de noviembre, a las 19:20 horas, tiempo del centro de México. El encuentro corresponderá a la Semana 11 de la temporada 2026 de la NFL.

Este compromiso representa el regreso del futbol americano profesional estadounidense a territorio mexicano después de cuatro años sin partidos de la liga en el país. Además, será el sexto encuentro oficial de temporada regular disputado en México.

La jornada tendrá un elemento histórico adicional, pues será la primera ocasión en que un partido de Sunday Night Football se celebre fuera de Estados Unidos.

The Warning estará a cargo del espectáculo de medio tiempo

La música mexicana también tendrá presencia durante el evento. La banda The Warning será la encargada de protagonizar el espectáculo de medio tiempo.

El grupo está integrado por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal, quienes formarán parte de una noche especial para los aficionados que acudirán al Estadio Banorte.

Con los preparativos de la cancha en marcha y los últimos detalles por completar, el inmueble se alista para recibir nuevamente a la NFL y convertirse en el escenario del enfrentamiento entre los 49ers y los Vikings.