La Selección Mexicana ya conoce a su próximo rival en la Nations League de Concacaf. Después de conseguir su clasificación a las Semifinales frente a Jamaica, el conjunto dirigido por el Tri se prepara para disputar una nueva edición del enfrentamiento ante Estados Unidos, uno de los duelos más esperados por la rivalidad deportiva entre ambas selecciones.

El equipo mexicano logró avanzar pese a las dificultades que encontró en su eliminatoria contra los jamaicanos. Su clasificación lo colocó entre los cuatro mejores equipos del certamen, junto con Estados Unidos, Canadá y Panamá.

Detalles confirmados

Los enfrentamientos quedaron establecidos a partir del rendimiento de las selecciones durante los Cuartos de Final. El reglamento contempla que el equipo con mayor puntuación se mida al cuarto lugar, mientras que el segundo clasificado enfrente al tercero.

Bajo este criterio, Estados Unidos terminó en la primera posición con seis puntos y una diferencia de goles de +8, luego de superar a Haití. Canadá también consiguió seis unidades tras imponerse en sus dos compromisos contra Guatemala, aunque registró una diferencia de +4.

Por su parte, Panamá obtuvo cuatro puntos y una diferencia de goles de +2 al dejar fuera a Curazao. México completó el grupo de semifinalistas desde el cuarto puesto, con tres unidades y una diferencia de cero, gracias a su triunfo frente a Jamaica.

Fecha y sede de las Semifinales

De esta manera, las eliminatorias quedaron definidas con los siguientes enfrentamientos:

Estados Unidos vs. México

Canadá vs. Panamá

Los cuatro equipos se enfrentarán el próximo 25 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium, ubicado en Los Ángeles, California. A diferencia de la ronda anterior, las Semifinales, conocidas como Final Four, se disputarán a partido único.

Las selecciones que consigan superar sus respectivos compromisos obtendrán su lugar en la gran final, programada para el 28 de marzo, también en el SoFi Stadium.

Con el enfrentamiento entre mexicanos y estadounidenses como uno de los principales atractivos, la Nations League de Concacaf se encamina a su etapa decisiva, donde los cuatro clasificados buscarán avanzar por el título.