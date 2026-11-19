El futuro del ascenso y descenso en el futbol mexicano continúa en disputa. Alberto Castellanos, presidente de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, se abstuvo de hablar sobre el procedimiento que el club y otras cuatro instituciones mantienen ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), al señalar que existen restricciones para revelar información sobre el caso.

La postura del directivo se dio este miércoles, al concluir la primera jornada de audiencias celebrada en la Ciudad de México, donde los representantes de los equipos inconformes se reunieron con la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para presentar sus argumentos contra el artículo 35 del Reglamento de Competencia de la Liga MX.

¿Qué declararon los clubes sobre el TAS?

Al abandonar la sesión, Castellanos fue interrogado sobre el avance del proceso, pero dejó claro que no podía proporcionar detalles debido a la confidencialidad que rodea el procedimiento. "Lamentablemente no podemos hablar, es un proceso confidencial y nos tienen amenazados", manifestó.

Además de Leones Negros, los clubes que recurrieron al TAS son Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC y Mineros de Zacatecas. Su intención es que se les permita nuevamente buscar el ascenso a la máxima categoría a través de sus resultados dentro de la cancha.

Detalles confirmados sobre las audiencias

El punto central de la inconformidad es el artículo 35, cuya disposición establece que, desde la temporada 2026-2027, los equipos de Primera División no perderán su lugar en la categoría, mientras que los integrantes de Expansión MX tampoco tendrán la posibilidad de ascender.

La primera etapa de las audiencias se prolongó aproximadamente 10 horas. El proceso tendrá continuidad este jueves 19 de noviembre, cuando se lleve a cabo una segunda sesión para que las partes involucradas puedan terminar de exponer sus respectivas posturas.

Por otro lado, Francisco Iturbide, presidente ejecutivo de la Liga MX, también se pronunció brevemente sobre el encuentro. El directivo anticipó que las conversaciones representarían un reto por la duración y complejidad de los temas, aunque señaló que todo marchaba bien.

"Se espera un día largo, conversaciones complicadas, pero todo bien", expresó.

Participación del TAS en el proceso

Las audiencias cuentan con la participación de abogados del TAS, encabezados por el paraguayo Roberto Moreno Rodríguez. El procedimiento busca resolver la controversia sobre las condiciones que rigen el ascenso y descenso en el balompié mexicano.