La contienda por la presidencia de la FIFA comienza a tomar forma. Gianni Infantino tendrá que enfrentar a dos candidatos que buscan ocupar el máximo cargo del futbol mundial: el francés Philippe Diallo y el japonés Kozo Tashima, quienes cumplieron con los requisitos de inscripción dentro del plazo establecido por el organismo.

La FIFA confirmó este jueves que ambos dirigentes entregaron la documentación correspondiente en Zúrich, acompañada de las cartas de respaldo de cinco federaciones miembro, requisito necesario para participar en el proceso electoral.

La elección está programada para el próximo 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, y contará con la participación de las 211 federaciones afiliadas a la FIFA.

La renovación de la presidencia ocurre en medio de cuestionamientos hacia la administración de Infantino. Entre sus principales críticos se encuentra la UEFA, cuyos integrantes han manifestado su inconformidad con algunas decisiones del dirigente, particularmente después de que se conociera, en julio, un proyecto para ofrecer a inversionistas privados una participación en los beneficios de la Copa del Mundo. La propuesta terminó descartándose tras recibir numerosas críticas.

FIFA establecerá en febrero quiénes podrán competir

Aunque las candidaturas ya fueron presentadas, todavía deberán superar un proceso de revisión. El comité electoral de la FIFA, integrado por tres miembros, tendrá hasta el 18 de febrero para comunicar a las 211 federaciones qué aspirantes cumplen las condiciones para aparecer en la boleta.

Los candidatos serán sometidos a evaluaciones de elegibilidad e integridad. En caso de existir inconformidades con las determinaciones del comité, estas podrán llevarse ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con sede en Lausana, Suiza.

Infantino también ha recibido críticas por la manera en que la FIFA manejó el caso de la expulsión del delantero estadounidense Folarin Balogun durante el Mundial del verano pasado. La sanción fue posteriormente anulada tras la intervención del presidente estadounidense Donald Trump.

A las críticas se sumó Jürgen Klopp, exentrenador del Liverpool y actual seleccionador de Alemania, quien manifestó públicamente que considera necesario un relevo en la presidencia del organismo.

Philippe Diallo busca respaldo internacional

Uno de los aspirantes es Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Futbol, quien cuenta con una trayectoria vinculada a la administración deportiva desde 1992.

El dirigente, de 63 años, también formó parte de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA durante más de dos décadas. Al anunciar su intención de competir por la presidencia, aseguró haber recibido señales favorables de apoyo provenientes de diferentes continentes.

Diallo reveló que Debbie Hewitt, presidenta de la Federación Inglesa de Futbol, fue una de las primeras representantes de la UEFA en animarlo a presentar una candidatura para enfrentar a Infantino.

Además, expresó su interés en acercar posiciones con el otro aspirante, Kozo Tashima, e incluso planteó la posibilidad de unir esfuerzos, aunque no detalló cómo podría concretarse esa propuesta.

Kozo Tashima busca convertirse en el primer presidente japonés de la FIFA

El otro candidato es Kozo Tashima, de 68 años, quien busca hacer historia al convertirse en el primer japonés en llegar a la presidencia de la FIFA.

Al comunicar su decisión de participar en las elecciones, sostuvo que su intención es transmitir los principios de honestidad, sensatez e integridad que, desde su perspectiva, caracterizan al futbol japonés.

Tashima tiene experiencia dentro de la estructura del organismo internacional, pues forma parte de su comité ejecutivo desde 2015, cuando Sepp Blatter todavía encabezaba la institución.

Su trayectoria también incluye una etapa como futbolista y su paso por la presidencia de la Federación Japonesa de Futbol. Durante su carrera como jugador, representó a la selección nacional en siete encuentros internacionales entre 1979 y 1980.

Con las candidaturas de Diallo y Tashima formalizadas, la elección de marzo de 2027 tendrá tres nombres en disputa, siempre que los aspirantes superen las revisiones correspondientes. Las 211 federaciones miembro serán las encargadas de participar en la votación que definirá quién encabezará la FIFA.