"Es arrogante": Peláez critica a JJ Macías ante posible llegada a Pumas

Ciudad de México.— La posible incorporación de José Juan Macías a los Pumas ha desatado opiniones encontradas, entre ellas la de Ricardo Peláez, exdirector deportivo de Chivas, quien coincidió con el delantero durante su paso por el club rojiblanco.

En declaraciones para ESPN, Peláez no escatimó en críticas hacia Macías. A pesar de reconocerle cualidades futbolísticas, cuestionó su actitud dentro y fuera del campo. “Es un futbolista de calidad, sin duda tiene gol. Pero tiene poco sacrificio, pierde el balón y en defensa no aporta mucho”, expresó.

Además, Peláez recordó el historial de lesiones del atacante, especialmente las graves de ligamento cruzado, y apuntó que su personalidad ha jugado en su contra. “Sí es especial… es arrogante, él se cree más de lo que ha demostrado en el futbol”, comentó.

Pese a ello, consideró que esa arrogancia puede volverse un activo si es canalizada adecuadamente. También destacó que esta posible nueva etapa con los universitarios podría representar una oportunidad clave en su carrera. “Lo que pintaba para ser un gran jugador se ha quedado corto por las lesiones, por soberbia, por lo que sea. Debió haber madurado más, aterrizado más el tema mental y valorado más su carrera”, concluyó.