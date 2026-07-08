Miguel Espinoza anota 6 goles y Cobras FC golea a Nueva Creación

Miguel Espinoza salió a la cancha en modo "killer" y lideró el triunfo de Cobras FC sobre la escuadra de Nueva Creación por goleada de 9-2, además, su actuación le valió para posicionarse como líder de goleo en la categoría Primera "A" del Fútbol Intermunicipal de Frontera.

En encuentro correspondiente a la jornada 14, Espinoza dio una clara demostración de su efectividad frente a la portería al marcar en 6 ocasiones para apuntalar la ventaja de las serpientes, a la vez que llegó a 22 dianas en la presente campaña y se colocó como el máximo rompe redes.

La cuota goleadora del dorsal "9" fue respaldada por Héctor Vázquez con un par de anotaciones y Juan Ignacio Regino con un tanto, para redondear el triunfo con el que Cobras llegó a 27 puntos en la segunda posición de la tabla. Por su parte, Nueva Creación descontó la diferencia en el marcador con goles de Óscar Torres y Carlos Flores.

Con una certera actuación de Óscar García, el equipo de La Inde labró una victoria por marcador de 4 goles a 2 sobre Rec Audio y alistó armas de cara a la liguilla.

García se despachó con un par de anotaciones para comandar el ataque independentista, mientras que Eliud Huerta y Kevin Vázquez contribuyeron con un tanto para darle tintes de goleada al resultado; a su vez, Rec Audio contó con goles de Obed Ríos y Eduardo Bernal para acercarse en el marcador.