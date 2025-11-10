Junior H y América: conciertos complican el uso del Estadio Ciudad de los Deportes

El Club América podría verse obligado a dejar el Estadio Ciudad de los Deportes para disputar los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, debido a un conflicto de fechas con los conciertos del cantante Junior H, programados en la Monumental Plaza México.

El recinto, ubicado en la colonia Noche Buena, ha sido la casa temporal de las Águilas durante los últimos meses. Sin embargo, la coincidencia de eventos masivos en la misma zona podría generar problemas de seguridad, ya que las autoridades capitalinas no permiten la realización simultánea de espectáculos de gran afluencia en espacios tan cercanos.

¿Qué ocurrió?

Los conciertos del intérprete de corridos tumbados están programados para los días 29 y 30 de noviembre, las mismas fechas tentativas en las que se jugaría el partido de vuelta de los Cuartos de Final entre América y Rayados de Monterrey. Ante esta situación, la directiva azulcrema analiza alternativas para disputar el encuentro en otra sede.

El problema no se limitaría solo a los Cuartos de Final. En caso de que el América avance a Semifinales o Final, también enfrentaría complicaciones. El calendario de la Plaza México incluye otro evento el 7 de diciembre, lo que impediría realizar el duelo de vuelta ese fin de semana si las Águilas fungen como locales.

¿Cuáles son las consecuencias?

Además, si el equipo dirigido por André Jardine llega a la Final como el mejor posicionado en la tabla general, el conflicto persistiría. Las fechas 13 y 14 de diciembre, previstas para los posibles partidos definitorios, coinciden nuevamente con presentaciones de Junior H, lo que obligaría al club a modificar su planificación.