El Club Acereros de Monclova muestra su campo en perfecto estado: Estadio Kickapoo Lucky Eagle

El Club Acereros de Monclova compartió a través de sus redes sociales una serie de fotografías del terreno de juego del Estadio Kickapoo Lucky Eagle, mismas que no pasaron desapercibidas entre la afición debido al impecable estado que presenta el diamante en plena temporada invernal.

En las imágenes se aprecia un campo cubierto por una perfecta alfombra de pasto natural, reflejo del trabajo constante y profesional del equipo encargado del mantenimiento del estadio, así como de la inactividad del inmueble tras la conclusión de la Temporada 2025 de la Liga Mexicana de Béisbol y los diversos conciertos que ahí se llevaron a cabo en meses anteriores.

La publicación generó múltiples reacciones entre los seguidores de la "Furia Azul", quienes destacaron en los comentarios la calidad del terreno de juego y subrayaron la importancia de contar con un campo en óptimas condiciones de cara al arranque de la pretemporada.

De acuerdo con la planificación del club, se espera que durante el mes de febrero arranque la primera etapa de la pretemporada, en la que participarán prospectos de la organización y algunos elementos del primer equipo, quienes encontrarán un campo listo para el trabajo físico y técnico.

La fase más intensa de la preparación se desarrollará durante marzo, cuando el plantel se enfocará de lleno en su puesta a punto para el inicio de la Temporada 2026 de la LMB, la cual arrancará oficialmente en casa el próximo 21 de abril, con el Estadio Kickapoo Lucky Eagle luciendo en condiciones inmejorables.