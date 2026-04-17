Mbappé exige autocrítica tras la eliminación del Real Madrid en Champions

El delantero Kylian Mbappé señaló este jueves que el Real Madrid debe realizar un análisis profundo de su desempeño, luego de quedar fuera de la Liga de Campeones a manos del Bayern Munich en los cuartos de final.

El conjunto merengue no logró avanzar a semifinales tras caer 4-3 en el Allianz Arena, resultado que dejó un sabor amargo en el plantel. A través de su cuenta personal de Instagram, el atacante expresó su frustración por la eliminación en un torneo de alta relevancia.

Mbappé aseguró que el equipo luchó hasta el último momento, aunque reconoció que el esfuerzo no alcanzó para conseguir el objetivo. También subrayó la importancia de reflexionar internamente para evitar repetir errores en el futuro.

¿Qué dijo Mbappé sobre la eliminación?

Pese al golpe, el jugador envió un mensaje de determinación al afirmar que el club debe mantener la mirada hacia adelante. En su declaración, enfatizó que rendirse no es una opción y garantizó que el Real Madrid volverá a imponerse en el corto plazo.