Fénix se impone a Paquetaxo en el Gimnasio Municipal Milo Martínez

El sexteto de Fénix desplegó precisión en el saque y efectividad en el bloqueo para salir victorioso del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez, tras superar en dos sets al hilo a la escuadra de Paquetaxo en partido que libraron dentro de la tercera jornada.

Con un juego ordenado, las "aves de fuego" inclinaron la balanza a su favor desde el primer episodio, apuntándose el parcial con diferencia de 25-18, mientras que en el segundo set, aunque el rival logró ajustar y ofrecer mayor resistencia, el cuadro emplumado mantuvo el dominio y selló un 25-23 para definir el partido.

De esta manera, Fénix sumó su segundo triunfo y se consolidó como un equipo protagonista dentro de la categoría Mixta.

Los Jaguares rugieron fuerte ante la escuadra de Truenos, a la que vencieron sin mayores complicaciones en dos sets. Los felinos ejercieron una clara superioridad en la cancha que se reflejó en los parciales de 25-15 y 25-12, para registrar un valioso triunfo dentro de la categoría Mixta.

En otro partido de la misma división, los Raptors tuvieron una fenomenal reacción en el segundo capítulo y le dieron la vuelta al partido para imponerse ante Cuervos. Los emplumados tomaron la iniciativa con cartones de 25-17 en el primer episodio, sin embargo, los dinosaurios revivieron en el intermedio y emparejaron con parciales de 25-18, para posteriormente consumar la remontada con un cerrado 15-17 en el set decisivo.