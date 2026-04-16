Notaría Maldonado vence 3-0 a FC Jumar en Monclova

La escuadra de Notaría Maldonado sigue enrachada y escalando peldaños en la categoría Premier Plus del balompié municipal.

En encuentro de la jornada 14, los notarios vencieron a FC Jumar por una holgada diferencia de 3-0, ligando su tercera victoria consecutiva.

Los dirigidos por el "Pony" Alvarado impusieron condiciones con un fútbol dinámico y efectivo sobre la cancha de la Unidad Deportiva. Aunque tuvieron oportunidades tempranas para adelantarse en el marcador, no fue sino hasta el minuto 29 que encontraron el gol, tras una gran definición de Miguel Alvarado. Posteriormente, al ´39, Brayan de León mandó el esférico al fondo de la red para salir al descanso con un cómodo 2-0.

En la parte complementaria, Jumar no mostró capacidad de reacción y los notarios mantuvieron el control del balón. Sin emplearse a fondo, la escuadra de Notaría logró resolver el partido al minuto 58 por conducto Miguel Alvarado, quien redondeó su actuación con un doblete.

El conjunto Notaría extendió su racha a 3 triunfos en fila y llegó a 19 puntos, para colocarse en zona de clasificación en la máxima división del fútbol municipal, mientras que la derrota dejó a FC Juamar con 13 unidades.