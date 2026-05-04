Estancias vence a Sultanes: rally de 6 carreras define el juego

La novena XX de Estancias armó un jugoso rally de 6 carreras en la quinta entrada para terminar labrando un valioso triunfo por pizarra de 8-6 sobre Sultanes, en duelo correspondiente a la décimo tercera serie de la Liga de Béisbol de 40 años y más.

Tras dos innings con el score intacto, el conjunto de Estancias rompió el cero en la parte alta del tercer episodio cuando Manuel Beltrán llegó a tierra prometida, pero la respuesta sultana no tardó en llegar y en el cierre del mismo inning, Humberto Saucedo pisó la registradora para emparejar momentáneamente los cartones.

La historia cambió por completo en la quinta tanda, cuando XX encendió la mecha y armó un rally de 6 carreras que marcó el rumbo del encuentro. Oliverio Cuéllar inició la ofensiva, seguido por los timbrazos de Bernardo San Miguel, Manuel de Alba, Javier Solís, Reyes Méndez y jonrón de Rodolfo Gaytán, para tomar una ventaja de 7-1 que sería determinante.

Los Sultanes cerraron el quinto episodio con una solitaria rayita de Obed Aguilar para descontar, en tanto que Gustavo Córdova cruzó el plato en la séptima entrada para ponerle el remache a la ventaja.

Ya en la octava entrada, el conjunto sultán hizo la intentona y alcanzó a recortar la diferencia con un rally de 4 carreras, pero el daño ya estaba hecho. Irvin Valenzuela produjo dos con jonrón, además de los aportes de Omar Navarro y Eloy González para cerrar la cuenta.

En la loma, Marco Romero se fajó toda la ruta para apuntarse la victoria, mientras que Jesús Espinoza cargó con el revés, con relevo de Marcos Hernández desde la quinta entrada.