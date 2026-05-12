Estancias vence a Orioles y avanza a semifinales: Liga de Béisbol

Con rallys de 4 carreras en la cuarta y séptima entrada, el XX de Estancias soportó una victoria por pizarra de 10-9 sobre Orioles y selló su pase de entrada a la ronda semifinal de la Liga de Béisbol de 40 años y más.

En juego de eliminación directa que se disputó el pasado sábado, la novena de Estancias vino de atrás para gestar la remontada. Los emplumados tomaron la iniciativa en la apertura del primer rollo con timbres de Miguel y Mario Cabrera, luego, en la tercera tanda ampliaron con un rally de 5 que incluyó un jonrón de Víctor Sánchez, mientras que Javier Mena y Oscar Cantú anotaron en la cuarta para ampliar la diferencia 9-1.

El XX despertó en el fondo del cuarto rollo y logró recortar la distancia con una producción de 4 carreras, después Manuel Beltrán anotó en el sexto episodio para poner los cartones 9-6, mientras que en el cierre de la séptima tanda, la voltereta se consumó con otro rally de 4 elaborado por Rodolfo de la Fuente, Armando García, Beltrán y Oscar Martínez.

Tras la remontada, el relevista Armando García se fajó en el montículo para retirar el octavo y noveno capítulo sin permitir daño, consumando la remontada y anotándose el acierto, mientras que Mario Cabrera fue el pitcher derrotado.

A la ofensiva, Reyes Méndez sobresalió con marca de 4-3, Armando García se fue de 4-2 y Manuel de Alba pegó de 5-3 por el equipo ganador, el cual accedió a la instancia semifinal donde D-backs y Diablos esperan para conocer a sus respectivos rivales.