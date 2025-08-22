Estrella de la WWE confiesa su amor por el Club América

El Grande Americano, una de las nuevas figuras en ascenso dentro del universo de la WWE, ha causado sensación no solo por su talento en el ring, sino también por su estrecho vínculo con la cultura mexicana. En una reciente dinámica en redes sociales de la empresa de lucha libre, el carismático enmascarado reveló su afición por el Club América, el popular equipo de futbol mexicano.

Durante una ronda de preguntas rápidas conocida como ´ping-pong´, organizada por WWE, al luchador se le cuestionó a qué equipo le va. Sin dudarlo, respondió: "al Club América", provocando el entusiasmo de los fanáticos tanto del futbol como de la lucha libre.

Desde su debut, el Grande Americano ha mostrado un fuerte apego a México, afirmando ser originario del "Golfo de América" y destacando por su manejo del español. Incluso ha interpretado el ´Cielito Lindo´ frente al público y ha luchado con la Caravana Estelar de Triple A, participando también en la gira de WWE por México, donde su presencia fue bien recibida.

Cabe destacar que recientemente tuvo la oportunidad de competir por el Megacampeonato de Triple A en Triplemanía XXXIII, enfrentándose al Hijo del Vikingo, Dragon Lee y Dominik Mysterio. Aunque no se llevó la victoria, su actuación lo posicionó como un contendiente serio dentro del circuito internacional.

La simpatía del Grande Americano por México y su pasión por el Club América han consolidado aún más su popularidad entre los fanáticos del país, quienes ahora lo ven no solo como un luchador, sino como uno más de ellos.