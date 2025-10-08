México elimina a Chile en el Sub-20 y Andrés Vaca responde: "Estuvieron de hocicones"

La Selección Mexicana Sub-20 dio un golpe de autoridad en el Mundial de Chile 2025 al vencer 4-1 al conjunto local y avanzar a los Cuartos de Final. El resultado no solo fue una muestra del buen momento del equipo dirigido por Eduardo Arce, sino también una respuesta directa a las burlas que recibió el Tricolor desde medios chilenos en los días previos al encuentro.

El partido, disputado en Valparaíso, tuvo como figura a Hugo Camberos, quien anotó dos de los cuatro goles que sellaron el pase mexicano. Tras el tercer tanto, el narrador de TUDN, Andrés Vaca, no ocultó su entusiasmo y lanzó una crítica a la prensa chilena: "Estuvieron de hocicones los chilenos, estuvieron burlándose en la semana de Gilberto Mora y todo el equipo", expresó durante la transmisión.

México regresó a esta justa mundialista tras ausentarse en las ediciones de 2021 —cancelada por la pandemia— y 2023, cuando no logró clasificar. El equipo busca superar su mejor actuación histórica, la cual data de 1977 cuando llegó a la Final en Túnez, cayendo en penales ante la Unión Soviética. Su más reciente logro relevante fue en 2011, alcanzando el tercer lugar en Colombia.

Ahora, el combinado mexicano esperará al vencedor del duelo entre Argentina y Nigeria para definir a su rival en los Cuartos de Final, programados para el sábado 11 de octubre en Santiago.