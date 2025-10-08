Jerry Jones multado con 250,000 dólares por gesto obsceno en la NFL

ESTADOS UNIDOS – La National Football League (NFL) ha impuesto una multa de 250,000 dólares a Jerry Jones, propietario de los Dallas Cowboys, por realizar un gesto obsceno contra la afición en el MetLife Stadium. El incidente ocurrió tras la victoria de los Cowboys por 37-22 sobre los New York Jets en la Semana 5 de la temporada, y fue captado en video por varios asistentes.

El polémico suceso se dio hacia el final del partido. Jones, ubicado en uno de los palcos, fue grabado celebrando una anotación de su equipo. Inicialmente, levantó su pulgar en señal de aprobación, pero al bajar la mano, se le vio realizando una seña inapropiada con el dedo medio hacia la afición rival en la tribuna baja.

La justificación de Jones: "Un descuido de mi parte"

El dueño de la franquicia deportiva más valiosa del mundo se defendió en una entrevista radial, asegurando que el gesto fue un "descuido de mi parte" y que no tuvo intención de ofender o burlarse de los seguidores de los Jets.

"La intención era levantar el pulgar y básicamente señalar a nuestros aficionados porque todos saltaban de alegría... Simplemente hice una mala presentación con la mano. Fue un descuido", justificó Jerry Jones.

A pesar de su defensa, la NFL procedió con la sanción, manteniendo su política de castigar severamente las conductas antideportivas y los gestos obscenos dirigidos al público.

Precedentes y castigos en la NFL

La multa a Jerry Jones no es la primera de este tipo en la liga. La NFL ha demostrado ser estricta con los propietarios que se encaran o agreden a los aficionados rivales:

David Tepper (Carolina Panthers): Fue multado con 300,000 dólares la temporada pasada por arrojar una bebida contra seguidores de los Jacksonville Jaguars.

Bud Adams (Tennessee Titans): En 2009, fue sancionado con la misma cifra de 250,000 dólares por efectuar un gesto idéntico al de Jones contra la afición de los Buffalo Bills.

La sanción a Jerry Jones subraya el compromiso de la liga con el decoro público y el respeto a la afición en los eventos deportivos. El dueño de los Dallas Cowboys deberá pagar la multa a pesar de su intento de justificar el gesto como un error accidental.