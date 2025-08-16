Faitelson crítica al Puebla tras muerte de mujer previo a un partido

El comentarista criticó duramente al club por priorizar el partido pese a la tragedia ocurrida en las inmediaciones del estadio antes del encuentro contra Atlético San Luis

La tragedia marcó el inicio de la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 en Puebla. Una balacera en las inmediaciones del estadio minutos antes del duelo entre Puebla y Atlético San Luis dejó como saldo la muerte de una mujer y un joven de 18 años herido. A pesar del violento incidente, el partido se llevó a cabo, decisión que generó fuertes críticas, entre ellas la del periodista deportivo David Faitelson.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Faitelson no contuvo su indignación y arremetió contra el Club Puebla, particularmente por el momento en que la institución publicó un comunicado anunciando la salida del entrenador Pablo Guede. El mensaje del club se centraba en la parte deportiva, lo que el comentarista consideró completamente fuera de lugar dadas las circunstancias.

"¿A quién carajo le importa Guede? Murió una mujer en el estacionamiento del estadio. No conocen la vergüenza", escribió Faitelson, evidenciando su molestia por lo que considera una falta total de sensibilidad.

¿Qué ocurrió antes del partido?

El violento suceso se registró el 15 de agosto, en plena celebración religiosa por la Asunción de María y el Sagrado Corazón de Jesús. Un enfrentamiento entre dos grupos provocó la detonación de armas de fuego en el estacionamiento del estadio, lo que resultó en la muerte de una mujer y heridas a un joven.

Aunque el incidente provocó una breve demora en el inicio del encuentro, las autoridades permitieron que el juego se realizara. La situación ha generado preocupación y debate en torno a la seguridad en eventos deportivos y la insensibilidad ante hechos violentos que trascienden lo futbolístico.