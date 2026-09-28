Muere PAC a los 40 años, un día después de su última lucha en AEW

El mundo de la lucha libre recibió con conmoción la noticia del fallecimiento de Benjamin Satterley, conocido profesionalmente como PAC, quien murió a los 40 años, apenas un día después de disputar su último combate en All Elite Wrestling (AEW).

La promotora confirmó la muerte del luchador británico este domingo 27 de septiembre mediante un comunicado, en el que expresó sus condolencias a familiares, amigos y seguidores de Satterley. AEW no informó las circunstancias del fallecimiento ni dio a conocer una causa de muerte.

Última lucha de PAC

La última aparición de PAC sobre el cuadrilátero tuvo lugar el sábado 26 de septiembre durante All Out 2026, en Chicago. En esa función se enfrentó al mexicano Andrade El Ídolo por el Campeonato Nacional de AEW. Andrade consiguió conservar el título después de imponerse cuando PAC falló su movimiento conocido como Black Arrow.

La presentación terminó siendo la última lucha de Satterley, cuya muerte fue confirmada al día siguiente.

Una carrera de más de dos décadas

Nacido en Newcastle upon Tyne, Inglaterra, Benjamin Satterley comenzó su trayectoria profesional en la lucha libre en 2004. Desde entonces, participó en distintas organizaciones alrededor del mundo y ganó reconocimiento por su estilo aéreo, velocidad y movimientos acrobáticos.

Antes de incorporarse a AEW, Satterley tuvo una etapa importante en WWE, donde compitió con los nombres de Neville y Adrian Neville. Durante su paso por NXT consiguió múltiples campeonatos.

En 2019 llegó a All Elite Wrestling, empresa en la que también conquistó varios campeonatos y participó en algunos de los combates que la compañía destacó como memorables.

AEW recordó su trayectoria y destacó su capacidad dentro del ring, además de enviar un mensaje de apoyo a las personas cercanas al luchador.

Condolencias desde el CMLL

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) también reaccionó a la noticia y publicó un mensaje en memoria de PAC. La organización resaltó el profesionalismo, la entrega y el respeto que, de acuerdo con su mensaje, mostró Satterley durante sus participaciones en México.

La muerte del británico se produjo después de una carrera de más de 20 años en la lucha libre profesional, con etapas en diferentes empresas internacionales y una presencia destacada tanto en WWE como en AEW.

Hasta el momento, AEW no ha proporcionado información adicional sobre las circunstancias del fallecimiento de Benjamin Satterley.