La Familia logra remontada y vence a Incógnito en la Liga de Voleibol Rangelintos

En partidazo que encabezó la sexta jornada de la Liga de Voleibol Rangelintos, el equipo de la Familia sacó la casta y gestó una espectacular remontada para doblegar en tres sets a la escuadra de Incógnito, dentro de la categoría Mixta.

El primer capítulo fue una auténtica batalla punto a punto, donde nadie regaló nada y la disputa llegó al límite. Los incógnitos apretaron en el cierre y lograron apuntarse el set con un ajustado 26-24, pero la historia cambió radicalmente en el segundo episodio.

La Familia hizo ajustes en el parado, subió la intensidad y empezó a imponer condiciones con un sólido 25-19 que emparejó el marcador. Ya en el set definitivo, la dinastía no bajó el ritmo y terminó imponiendo un dominio total en la red, para sellar un aplastante 15-6 que les valió un merecido triunfo.

En otro resultado que dejó la jornada dominical que se escenificó en la duela del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez, el conjunto de Paketaxo salió encendido y alargó su racha positiva al imponerse ante Bulls en dos sets corridos por parciales de 25-15 y 25-21. Por su parte, la escuadra de Olimpo demostró ser un firme contendiente al título tras domar con autoridad a Leones, imponiendo un juego sólido, ordenado y letal en la red para definir el resultado con parciales 25-9 y 25-19.