FC Jumar cae ante Notaría Maldonado en emocionante partido

En la categoría Premier Plus no hay quien pare a Notaría Maldonado. En cotejo disputado el domingo en la cancha de la Unidad Deportiva, los notarios hilvanaron su cuarto triunfo de la campaña tras vencer a FC Jumar con un claro marcador de 3 goles a 1.

Los notarios mostraron su mejor versión durante la parte complementaria y, con una letal actuación de Juan Escobedo Borrego, definieron un resultado que los consolidó como líderes.

El partido comenzó con ritmo intenso y apenas al minuto 6, Juan Flores aprovechó una oportunidad para mandar el balón al fondo de las redes y poner adelante a Notaría Maldonado; mientras que en la segunda parte, Juan Escobedo Borrego se plantó sobre el manchón al 55 y convirtió el penal para ampliar la ventaja. Cinco minutos después, al 60, el dorsal "9" volvió a hacerse presente en el marcador con un potente disparo desde fuera del área que dejó sin oportunidad al guardameta rival y selló la victoria.

FC Jumar alcanzó a lograr el tanto de la honra por conducto de Eliut Martínez, aunque el intento de reacción no fue suficiente para evitar el descalabro.

Con este resultado, Notaría Maldonado llegó a 12 puntos y se mantiene como líder general, además de presumir la mejor diferencia entre ataque y defensa: 19 goles a favor y apenas cuatro en contra en cuatro jornadas. Por su parte, FC Jumar se quedó con 4 unidades.