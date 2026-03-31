Fénix de Monclova logra subcampeonatos en Encuentro Deportivo: Saltillo 2026

Con talento y espíritu competitivo, los Fénix de la Escuela Normal de Monclova firmaron una brillante actuación en el Encuentro Deportivo Estatal Normalista 2026, celebrado el pasado fin de semana en la ciudad de Saltillo, tras regresar a casa con una cosecha de cuatro subcampeonatos y un tercer lugar.

El representativo de la Normal de Monclova reunió a lo mejor de su comunidad estudiantil en voleibol, béisbol 5 y fútbol, logrando subir al podio. En béisbol 5 femenil, las Fénix pelearon hasta el último out, pero terminaron quedándose con un meritorio subcampeonato tras caer en la gran final ante las Venadas de la Escuela Normal de Educación Física, mientras que en la rama varonil, el conjunto monclovense logró el tercer lugar luego de ceder en un intenso duelo eliminatorio frente a la Escuela Normal Oficial "Dora Madero" de Parras.

En el fútbol, la ENM consiguió un par de subcampeonatos. En la rama varonil, protagonizaron una final bastante reñida, pero terminaron cayendo 4-2 ante la ENEF, mientras que en la femenil sucumbieron 4-0 ante la misma institución, adjudicándose igualmente la medalla de plata. Por su parte, el voleibol varonil cerró la cuenta de podios con otro segundo lugar, tras caer en la final ante los Halcones de la Normal Oficial de Parras con parciales de 17-25 y 20-25, sellando así una participación redonda para la delegación monclovense, la cual fue reconocida por autoridades de la institución.