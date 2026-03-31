República Democrática del Congo clasifica a la Copa del Mundo 2026 tras vencer a Jamaica

Apunten a la República Democrática del Congo como el invitado 47 a la Copa del Mundo 2026 al llevarse la Repesca Intercontinental, tras vencer 1-0 a Jamaica en un duelo muy cerrado sobre la cancha del Estadio Guadalajara.

Tarde histórica para el país africano que por fin sabrá lo que es jugar una justa mundialista, y lo hizo gracias al gol de Axel Tuanzebe al minuto 100 de juego. Ahora la RD del Congo ocupará el Grupo K junto a Colombia, Portugal y Uzbekistán.

El duelo no fue nada fácil para Congo, tal y como su eliminatoria, pues Jamaica no fue un flan; de ahí que el duelo se haya tenido que definir en tiempos extra. Además, se sumó que hubo dos goles anulados a Cédric Bakambu por fuera de lugar.

Para llegar a este Repechaje Internacional, el Congo tuvo que dejar en el camino a Camerún y Nigeria en el Play Off africano, tras culminar la fase regular en el segundo puesto del Grupo B por detrás de Senegal.

Esta Repesca Intercontinental era el óptimo momento para cumplir el sueño mundialista y de ahí que la República Democrática del Congo tuviera, además del apoyo local, mucha afición africana en la tribuna.