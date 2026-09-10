Guillermo Martínez deja a Pumas y se suma a Tigres en busca de más minutos

Pumas y Tigres llegaron a un acuerdo por el traspaso de Guillermo Martínez después de varios días de negociaciones entre las directivas de ambos clubes. El delantero dejará al conjunto universitario para incorporarse al equipo regiomontano, que finalmente aceptó la propuesta económica que buscaban los auriazules.

Las conversaciones no comenzaron con un acuerdo inmediato. En un primer momento, la oferta de Tigres estuvo por debajo de las pretensiones económicas de Pumas, por lo que las negociaciones se prolongaron durante un par de días.

La relación entre Antonio Sancho, vicepresidente deportivo de Pumas y anteriormente directivo de Tigres, fue uno de los factores que ayudaron a destrabar las conversaciones. Finalmente, ambas instituciones alcanzaron una cifra que permitió concretar el movimiento.

¿Qué significa este traspaso para Martínez?

Para Martínez, la transferencia también representa una oportunidad de recuperar protagonismo. El atacante tuvo poca participación con Pumas durante 2026, pues tanto con Efraín Juárez en el primer semestre del año como con Esteban Solari posteriormente desempeñó principalmente el papel de delantero suplente.

Aunque formó parte de la plantilla de México en el Mundial 2026, el llamado 'Memote' no consiguió consolidarse como una de las principales opciones ofensivas del conjunto auriazul.

Tigres apuesta por su experiencia ofensiva

El cambio de camiseta es bien recibido por Martínez, quien confía en encontrar mayor cantidad de minutos con Tigres. El conjunto regiomontano, además, ha tenido dificultades para encontrar contundencia frente al arco durante la presente campaña.

El club hizo oficial la incorporación del atacante mediante sus redes sociales, destacando su experiencia en la Liga MX, su capacidad goleadora y su participación mundialista.

Ahora, Guillermo Martínez podría tener un estreno inmediato con su nuevo equipo. Su posible debut sería nada menos que frente a Rayados en el Clásico Regio, programado para este sábado como parte de la jornada 8 del Apertura 2026.

Así, el delantero tendrá una nueva oportunidad para recuperar protagonismo en la Liga MX y convertirse en una alternativa importante para el ataque de Tigres.