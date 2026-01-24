Fernando Mendoza, orgullo latino, apunta a ser primer pick de la NFL

Fernando Mendoza se ha convertido en el nombre más destacado del futbol americano colegial luego de liderar a los Indiana Hoosiers a una victoria histórica en la NCAA. El mariscal de campo fue titular y Jugador Más Valioso en el duelo donde Indiana derrotó 27-21 a Miami Hurricanes, logrando el primer campeonato nacional en la historia de la universidad y cerrando una temporada perfecta con marca de 16-0.

La hazaña no terminó ahí. Mendoza también conquistó el Trofeo Heisman, convirtiéndose en el primer jugador de Indiana en obtenerlo y en el primer quarterback desde Joe Burrow en 2019 que logra ganar el Heisman y el campeonato nacional en la misma temporada. Con ese antecedente, su nombre encabeza las proyecciones rumbo al Draft 2026 de la NFL.

La victoria histórica de Indiana Hoosiers

La final disputada el 19 de enero marcó un antes y un después para los Hoosiers. El título puso fin a una sequía de 125 años sin campeonatos nacionales y coronó a un programa que, hasta la temporada 2025, era uno de los más perdedores en la historia del futbol colegial. Indiana no ganaba un título de conferencia desde 1967 y su último triunfo en un tazón había sido en 1991.

Fernando Mendoza nació en Boston en octubre de 2003, es nieto de migrantes cubanos y creció en Miami. Su origen latino lo convirtió en apenas el segundo jugador con esa ascendencia en ganar el Heisman. A lo largo de su carrera ha destacado por mantener un fuerte vínculo con su familia, a quienes suele agradecer públicamente, en especial a su madre, quien padece esclerosis múltiple y asiste a sus partidos en silla de ruedas.

El camino de Mendoza hacia el éxito

Antes de brillar con Indiana, Mendoza jugó en 2022, 2023 y 2024 con los California Golden Bears, programa por el que también pasaron figuras como Aaron Rodgers y Jared Goff. Previamente intentó unirse a los Miami Hurricanes, la universidad del lugar donde creció, pero no fue considerado. En 2025 volvió a buscar esa oportunidad, aunque Miami optó por Carson Beck. El destino terminó enfrentándolo a ellos en la final nacional, donde se consagró campeón en el Hard Rock Stadium.

Tras el título, Mendoza confirmó que renunciará a su último año de elegibilidad colegial para declararse elegible al Draft 2026 de la NFL. Desde ahora, su nombre aparece como el principal candidato a ser la primera selección global. Los Raiders, quienes contarán con el pick número uno y siguen en busca de un quarterback definitivo, aparecen como el equipo que podría apostar por el joven mariscal.

Proyecciones para el Draft 2026

El Draft 2026 de la NFL se llevará a cabo del 23 al 25 de abril en la ciudad de Pittsburgh, escenario donde Fernando Mendoza podría escuchar su nombre como la primera elección.