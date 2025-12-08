FIFA implementa pausas de hidratación en la Copa del Mundo 2026

La FIFA anunció que durante la Copa del Mundo de 2026 en Canadá, México y Estados Unidos, los jugadores contarán con pausas de hidratación de tres minutos a la mitad de cada periodo de todos los partidos.

Detalles sobre las pausas de hidratación en el Mundial

Duración: Las pausas serán de tres minutos exactos.

Momento: Los árbitros pausarán el juego después de los 22 minutos de cada tiempo.

Condición: Estas pausas serán obligatorias en todos los partidos, independientemente del clima, la temperatura o si el estadio tiene techo o no.

Objetivo: Garantizar la igualdad de condiciones para todos los equipos y permitir que los jugadores beban.

Manolo Zubiria, director del torneo, confirmó que la pausa durará "exactamente tres minutos en ambos tiempos, desde el momento en que el árbitro pita".

Ceremonias y espectáculos programados para la Copa del Mundo 2026

La FIFA también tiene planes para grandes espectáculos en la Copa del Mundo de 2026:

Tres Ceremonias Inaugurales: Habrá una ceremonia antes de los primeros partidos de cada país anfitrión:

Ciudad de México: Antes del encuentro entre la selección local y Sudáfrica (jueves 11 de junio).

Toronto: Antes del partido Canadá-Bosnia/Italia/Irlanda del Norte/Gales (viernes 12 de junio).

Los Ángeles: Antes del partido Estados Unidos-Paraguay (viernes 12 de junio).

Final: Para la gran final, que se jugará el domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey, se está planificando un espectáculo para celebrar en el descanso por primera vez en la historia del Mundial, además de la tradicional ceremonia de clausura.