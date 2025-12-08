Fernando Valenzuela no logra ingresar al Salón de la Fama en Cooperstown

Fernando Valenzuela quedó fuera del Salón de la Fama de Béisbol tras recibir menos del 5% de los votos del Comité de la Era del Béisbol Contemporáneo.

El legendario pitcher mexicano Fernando Valenzuela, ícono de los Dodgers y rostro de la famosa Fernandomanía, quedó fuera del Salón de la Fama de Béisbol tras la más reciente votación del Comité de la Era del Béisbol Contemporáneo. El anuncio generó sorpresa entre aficionados y expertos, quienes esperaban un resultado distinto.

De acuerdo con el Salón de la Fama de la MLB, Valenzuela obtuvo menos del 5% de los votos, cifra insuficiente para mantenerse en la boleta. La votación únicamente favoreció a Jeff Kent, quien alcanzó el 87.5% al recibir 14 de 16 votos, convirtiéndose en el único electo en esta ronda.

Otros candidatos como Carlos Delgado, Don Mattingly y Dale Murphy tampoco lograron el respaldo necesario. Delgado quedó a solo tres votos del 75% requerido, mientras que Valenzuela compartió el mínimo porcentaje con figuras como Barry Bonds, Roger Clemens y Gary Sheffield.

Resultados de la votación del Comité de la Era del Béisbol Contemporáneo

El proceso estuvo encabezado por un comité especializado integrado por miembros del Salón de la Fama, ejecutivos de MLB y periodistas. Entre los votantes figuraron leyendas como Juan Marichal, Tony Pérez, Ozzie Smith y Robin Yount, además de directivos como Arte Moreno, Kim Ng y Mark Attanasio.

Las reglas actuales ofrecen a Valenzuela una última oportunidad en diciembre de 2031, cuando volverá a la boleta. Si entonces no obtiene al menos cinco votos, quedará definitivamente eliminado del proceso. Este escenario se suma a sus intentos de 2003 y 2004 en la boleta de la BBWAA, donde tampoco alcanzó los porcentajes mínimos.

Impacto de Fernando Valenzuela en el béisbol mexicano

El caso de Valenzuela vuelve a encender el debate sobre la llamada "regla no escrita" que favorece a lanzadores con 200 juegos ganados, un criterio que históricamente dificulta el ingreso de pitchers con impacto cultural más allá de sus estadísticas tradicionales. Para muchos expertos, el legado del Toro supera las métricas convencionales.

Pese a los obstáculos para llegar a Cooperstown, Fernando Valenzuela sigue siendo un símbolo del béisbol mundial. Su impacto en la comunidad latina, su explosivo debut en los 80 y su estilo inigualable lo convirtieron en referente de generaciones enteras.

Su reciente fallecimiento, reportado por ESPN, conmocionó al mundo del deporte. Valenzuela murió a los 63 años tras complicaciones hepáticas que derivaron en un colapso multiorgánico. Durante semanas permaneció hospitalizado en Estados Unidos, mientras sus seguidores enviaban mensajes de apoyo.

Legado de Fernando Valenzuela tras su fallecimiento

La muerte del Toro marcó el cierre de una etapa dorada para el béisbol mexicano, pero su figura continúa viva en las memorias de los aficionados y en la historia de los Dodgers de Los Ángeles. Su ausencia en Cooperstown no opaca el fenómeno cultural que representó.