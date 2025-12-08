McLaren triunfa en F1 2025: Lando Norris gana el campeonato

McLaren se lleva todo en la F1, 2025: Lando Norris gana campeonato de pilotos

Esta fue la temporada de F1 más trepidante de los últimos años.

Lando Norris tuvo que esperar hasta la última fecha para ganar el campeonato de pilotos. Con sus 423 puntos, apenas le sacó 2 al holandés Max Verstappen (421), del equipo austriaco, Red Bull Racing Team.

Oscar Piastri (McLaren) quedó en 3o, con 410 y de ahí para abajo el resto de los 21 pilotos que compitieron este año.

La carrera en Yas Marina fue un juego de estrategias entre los equipos.

La carrera en el circuito Yas Marina fue un ajedrez de estrategias. Todo influyó: El tipo de llantas utilizado por los bólidos, las paradas en los pits y hasta las maniobras entre equipos vinculados, como el atorón que le causó Yuki Tsunoda, del segundo equipo de Red Bull, a Lando Norris, buscando que Charles Leclerc (Ferrari) lo pasara y así complicarle el campeonato al británico de McLaren. Finalmente, el japonés no lo logró y fue penalizado con 5 segundos por cambiar dos veces de trayectoria en su desplazamiento en la pista. Es que la escudería papaya está equipada con motores Mercedes. Se ayudaron entre ambas.

La danza de los millones:

McLaren, Red Bull, Mercedes y Ferrari pagan 1.5 millones de dólares a sus pilotos cuando ganan una carrera.

Este dinero es adicional a los sueldos fijos por temporada y a un bono extra de 5 millones de dólares si ganan el campeonato.

Sueldos anuales de los principales pilotos en 2025:

1. Max Verstappen (Red Bull): 65 millones de dólares. Por sus triunfos obtenidos esta temporada, Verstappen se embolsó 103 millones de dólares.