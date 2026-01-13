Delantero mexicano Ángel Zaldívar se une a Alajuelense en Costa Rica

La Liga Deportiva Alajuelense, de Costa Rica, hizo oficial la contratación del delantero mexicano Ángel Zaldívar, quien a sus 31 años inicia una nueva etapa profesional fuera del fútbol mexicano.

Zaldívar llega procedente de los Bravos de Juárez, club con el que cerró su ciclo recientemente luego de un paso marcado por la irregularidad y la falta de minutos en el último torneo. Con el conjunto fronterizo disputó 69 partidos oficiales, en los que registró 12 goles y dos asistencias, números que ahora buscará mejorar en el balompié costarricense. El contrato firmado con Alajuelense es por un año y medio, según confirmó el propio club.

El anuncio de su fichaje vino acompañado de una respuesta inmediata del futbolista en redes sociales. Apenas se hizo pública su llegada, Zaldívar cambió su fotografía de perfil en Instagram por una imagen con el uniforme rojinegro y compartió un video donde recopiló publicaciones relacionadas con el seguimiento mediático de su fichaje.

En ese material, el delantero envió un mensaje directo a la afición: "Hola manudos, muchas gracias por sus mensajes, nos vemos pronto por allá. Pura vida". El mensaje fue reforzado con otro texto en el que expresó su entusiasmo por esta nueva etapa y agradeció las muestras de apoyo.

La llegada del mexicano también generó reacciones dentro del entorno futbolístico. Uno de los primeros en darle la bienvenida fue Ronaldo Cisneros, su compatriota y excompañero en Chivas, quien escribió un breve mensaje de apoyo. De igual forma, Erick "Cubo" Torres, hoy jugador de Liberia, se sumó a las felicitaciones, anticipando un próximo reencuentro en las canchas costarricenses.

Zaldívar no solo destaca por su actividad fuera del campo. Conocido como el "Ingeniero del Gol", el atacante ha desarrollado una faceta como creador de contenido, compartiendo experiencias y reflexiones a través de plataformas como Instagram y TikTok, donde mantiene contacto constante con los aficionados.

Sobre su llegada a Alajuelense, Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana, señaló que se trata de un futbolista con buena reputación en México, al que definió como profesional y de alto valor, destacando que no fue sencillo concretar su incorporación.