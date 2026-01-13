Mike Tomlin anuncia su retiro tras 19 temporadas con los Steelers

Mike Tomlin anuncia su retiro tras 19 temporadas al frente de los Steelers de Pittsburgh. El entrenador en jefe de los Steelers de Pittsburgh, Mike Tomlin, dejará su cargo tras 19 temporadas en la franquicia, según informaron fuentes a ESPN. Tomlin, de 53 años, informó a sus jugadores de su decisión de retirarse el martes a las 14:00 horas ET, un día después de que los Steelers quedaran eliminados de los playoffs con una derrota por 30-6 ante los Texans de Houston en la ronda de comodines de la AFC.

Durante su gestión, Tomlin se convirtió en el primer entrenador en jefe en la historia de la NFL en no registrar una temporada perdedora en casi dos décadas. Alcanzó la victoria número 200 en la NFL en la Semana 16 contra los Lions y, en la Semana 18, sumó su triunfo número 193 en temporada regular frente a los Ravens, igualando a Chuck Noll en el noveno puesto de todos los tiempos. Esa victoria le aseguró a Pittsburgh el título de la AFC Norte.

Con su salida, los Steelers inician la búsqueda de su cuarto entrenador en jefe desde 1969. Tomlin había firmado una extensión de contrato en 2024 que podía mantenerlo en el equipo hasta 2027, incluyendo una opción del club con fecha de decisión el 1 de marzo de 2026. Al renunciar mientras aún estaba bajo contrato, Pittsburgh conserva los derechos sobre Tomlin y podría negociar compensación si regresa a la NFL antes del final de la temporada 2027. Antes de su renuncia, era el entrenador con más tiempo al frente de una sola franquicia deportiva profesional en Estados Unidos.

A pesar de sus logros, Tomlin concluye su etapa en Pittsburgh con una sequía de nueve años sin victorias en postemporada. Aunque ganó un Super Bowl, dos campeonatos de conferencia y siete títulos de división, sus equipos tuvieron un récord de 8-12 en playoffs desde 2017. La última victoria de Tomlin en postemporada fue 18-16 contra los Chiefs de Kansas City en 2016, seguida de derrotas en partidos decisivos contra los Patriots de Nueva Inglaterra y otras franquicias.

El último partido de Tomlin en Pittsburgh terminó con cantos y abucheos de los aficionados mientras él y Aaron Rodgers abandonaban el campo. 'Cuando no se logra el objetivo, las palabras son baratas. Se trata de lo que haces o no haces', dijo Tomlin al ser cuestionado sobre su mensaje a los seguidores.

Tras la derrota, Rodgers y el capitán defensivo Cameron Heyward expresaron su apoyo al entrenador. Rodgers destacó su consistencia y liderazgo, mientras Heyward recordó las horas que Tomlin dedicó a preparar a los jugadores y su esfuerzo constante para mantener la cultura del equipo.