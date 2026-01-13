David Macías anota 5 goles y guía a Toros Monclova a una victoria 7-3

David Macías figuró como el ariete más certero de la cuarta jornada de la Liga Municipal de Fútbol al despacharse con 5 anotaciones, las cuales le permitieron liderar el triunfo de Toros Monclova sobre Burros FC por goleada de 7-3, en cotejo disputado el pasado fin de semana.

El contundente dorsal "20" de los bureles protagonizó un carnaval de goles en la cancha 2 de la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha, donde registró goles a los minutos 5, 31, 45, 60 y 67 para soportar la holgada ventaja.

Los Toros no se conformaron con la labor ofensiva de Macías y ampliaron la diferencia con tantos de Noé Mares al 42´ y Alfonso Vázquez al 70´, mientras que los Burros hicieron la intentona y apenas les alcanzó para recortar la diferencia con goles Santiago Saldaña a los minutos 61 y 80, mientras que Ángel Díaz marcó al 86´ para cerrar la cuenta.

Juventus FC y Cuervos protagonizaron un duelo de ofensivas, y tras 90 minutos de intensidad y reñida disputa terminaron dividiendo puntos con un empate a 5 goles, en encuentro de la categoría Premier.

Raúl Bautista se despachó con un hat-trick y Cristofer Bautista lo respaldó con goles a los minutos 64 y 75 para la causa de los emplumados, a la vez que la Juve contó con anotaciones de Yhosgar Esquivel al 28´, Rolando Agüero al 36´, Marcos García al 43´ y un par de dianas firmas por Héctor Alonso, para nivelar los cartones y repartir las unidades.