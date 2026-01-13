Leones vencen a Raptors en la jornada 23 de la Liga de Voleibol Rangelitos

La jornada 23 de la Liga de Voleibol Rangelitos, celebrada el pasado domingo en la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez, dejó encuentros llenos de intensidad y buen nivel de juego dentro de la categoría Mixta.

Uno de los partidos más reñidos de la cartelera fue el protagonizado por Leones y Raptors, donde la escuadra felina logró una sufrida victoria en tres sets. Los melenudos tomaron la delantera al imponerse en el primer capítulo con parciales de 25-20, sin embargo, Raptors ajustó su estrategia y respondió con autoridad en el segundo set, dominando las acciones para llevárselo por 25-19 e igualar la contienda.

El tercer y definitivo episodio se convirtió en una reñida disputa. Ambos equipos dejaron todo sobre la cancha, pero la experiencia y el temple de Leones terminaron por inclinar la balanza a su favor, al imponerse por 15-12 y asegurar un valioso triunfo en uno de los encuentros más emocionantes de la cartelera dominical.

En otro compromiso de la categoría Mixta, el conjunto de La Familia no tuvo mayores complicaciones para superar a Cuervos, rival al que dominó en dos sets. La dinastía reflejó su clara superioridad a lo largo del encuentro, controlando el ritmo del juego y sellando parciales de 25-18 y 25-16 para apuntarse una victoria convincente.

Por su parte, la escuadra de Ravens firmó una actuación impecable durante la jornada 23 al vencer con autoridad a Los Peña en apenas dos sets. Los emplumados mostraron orden y efectividad tanto en ofensiva como en defensa, cerrando el duelo con parciales de 25-16 y 25-17, para quedarse con un triunfo contundente que reafirma su buen momento en la competencia.